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رئيس بيلاروسيا يكشف لبوتين طلباً تقدمت به فاعنر

بوتين (يمين الصورة) يصافح رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو
23 يوليو 2023 17:16

كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن طلب تقدمت به مجموعة فاغنر.
وعقد الرئيسان لقاء في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، هو الأول بينهما منذ توسط لوكاشينكو الشهر الماضي لإنهاء تمرد مسلّح لمجموعة فاغنر، والذي انتهى باتفاق على انتقال عناصرها إلى بيلاروسيا لقاء وقف الملاحقة بحقهم.
في بداية مباحثات من المقرّر أن تستمر يومين في قصر «كونستانتينوفسكي» في سان بطرسبرغ، قال لوكاشينكو إن مقاتلي فاغنر يرغبون في زيارة بولندا، إلا أنه يحول دون ذلك.
وأوضح لوكاشينكو أن عناصر المجموعة «يطلبون الاتجاه غرباً، يطلبون مني الإذن (...) للذهاب في رحلة إلى وارسو، إلى جيشوف (في بولندا)»، مضيفاً: «لكن بالطبع، أنا أبقيهم في وسط بيلاروسيا، كما اتفقنا». وأكد: «نحن نسيطر على ما يجري (مع فاغنر)».
وأفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن لوكاشينكو توجه إلى بوتين بالقول: «لا يوجد هجوم مضاد»، ليردّ عليه الأخير: «ثمة هجوم، لكنه مني بالفشل».
وأكد بوتين «غيرت بعض خططي» ليتاح له الوقت للقاء لوكاشينكو اليوم وغداً، مشيراً إلى أن الاجتماع سيبحث «الأمن في منطقتنا».

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المصدر: وكالات
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