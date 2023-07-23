حصيلة جديدة لضحايا انزلاق التربة في الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انزلاق هائل للتربة في ولاية ماهاراشترا بوسط غرب الهند إلى 27 قتيلا الأحد بينما ما زال خمسون شخصا مفقودين، كما أعلنت السلطات.

وادت أمطار موسمية غزيرة في رايغاد منطقة التلال والغابات، التي تبعد حوالي مئة كيلومتر عن بومباي.

وصرح المسؤول المحلي يوجيش مهاسي الأحد "احصينا 27 جثة حتى الان وما زال ما بين 50 و60 شخصا مفقودين لكن هناك مشاكل كثيرة في اعمال الانقاذ في الموقع".

وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

وقال مهاسي إن القرية الصغيرة المعزولة تبعد حوالى خمسة كيلومترات عن أقرب طريق. وأضاف "لا يمكن لأي معدات ثقيلة الوصول إلى هذا الموقع وليس لدينا سوى آلات صغيرة والجزء الأكبر من العمل يجب ان يجي يدويا".

وتابع المصدر نفسه أن "الأمطار الغزيرة التي لم تتوقف في المنطقة تجعل العملية أصعب"، مشيرا إلى أنه ليس متفائلا بإمكانية العثور على المزيد من الناجين في اليوم الرابع من عملية الإنقاذ الجارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عائلات بأكملها لقيت حتفها.

ومنذ بداية الرياح الموسمية في الهند في أوائل يونيو تسببت الفيضانات وانزلاقات للتربة بمقتل عشرات في البلاد.





