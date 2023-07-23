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وفيات إثر أمطار غزيرة في الصين

أرشيفية
23 يوليو 2023 11:21

 ذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر اثنان في عداد المفقودين بعدما تسببت أمطار غزيرة في فيضان نهر على ضفتيه في قرية قرب مدينة هانغتشو بشرق البلاد أمس السبت.
وأضافت أن مياه الفيضان اجتاحت المنازل وجرفت أيضا سكانا ومتعلقاتهم.
وأظهرت صور نشرتها صحيفة (بكين يوث ديلي) اليومية مياه محملة بالطين وهي تتدفق في شوارع قرية دايوان وتدخل للمنازل وتقلب السيارات.
وعادة تشهد الصين هطول أمطار غزيرة في أواخر يوليو.
كما غمرت مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من شمال شرق الصين أمس السبت مما أسفر عن إتلاف عشرات المنازل والمحاصيل في المنطقة.

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وذكر تلفزيون الصين المركزي أن ما يصل إلى 5600 شخص أجلتهم السلطات في إقليم لياونينغ إثر هطول أمطار غزيرة على عدة مدن.
وهناك توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة اليوم الأحد على أغلب أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
الصين
فيضانات
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