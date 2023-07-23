إعصار دوكسوري يكتسب قوة مع اقترابه من الفلبين

من المرجح أن تزداد قوة إعصار دوكسوري، الذي تحول إلى عاصفة استوائية حادة، خلال الايام المقبلة، مما دفع الفلبين لتقليص الأنشطة في العاصمة غدا الاثنين، قبل أن يتوجه الاعصار نحو الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة الخدمات الجوية و الجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية قالت إن الاعصار، الذي يطلق عليه إيجاي في الفلبين، يتحرك نحو الغرب بسرعة 15 كيلومترا (3ر9 ميل) في الساعة، ويحمل رياحا تسير بسرعة 95 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة تصل إلى 115 كيلومترا في الساعة. وكان الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور قد أعلن أمس السبت تعليق العمل في المكاتب والمدارس الحكومية في منطقة مترو مانيلا غدا الاثنين، حيث من المتوقع أن يقترب الاعصار من العاصمة. وقال مكتب هيئة الارصاد إنه من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار، خاصة في المناطق المعرضة للخطر.