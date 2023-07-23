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مصابون في حادث طعن على متن قطار باليابان

رجال الشرطة اليابانية في قطار طوكيو( أرشيفية)
23 يوليو 2023 09:19

قالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادث طعن على متن قطار في مدينة أوساكا بغرب اليابان اليوم الأحد، كما تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن أحد العاملين في محطة رينكو-تاون أجرى مكالمة استغاثة للشرطة ليبلغ عن حادث طعن الساعة العاشرة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي.

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ويعتقد أن الحادث وقع أثناء تحرك القطار. وجرى نقل المصابين الثلاثة للمستشفى، ولكن السلطات قال إن الإصابات ليست مهددة للحياة. وألقت الشرطة القبض على رجل يدعى كازويا شيميزو في موقع الحادث لاتهامه بمحاولة القتل. وقد اعترف لاحقا بطعن الضحايا.

المصدر: وكالات
حادث طعن
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