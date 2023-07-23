تحذيرات خاصة من أمطار غزيرة في العاصمة سول

قالت الوكالة المركزية لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، بأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ورعد وبرق في المناطق الوسطى وإقليم جولا، في الوقت الذي تم فيه إصدار تحذير خاص من الأمطار الغزيرة في سول والمدن المجاورة وإقليم كانجوون وبعض الأجزاء من إقليم تشونج تشيونج الجنوبي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه سبق أن رفعت وزارة الشؤون الداخلية والسلامة العامة مستوى الطوارئ للوكالة من المرحلة الأولى إلى الثانية مع الاحتفاظ بمستوى التنبيه من الأزمة عند مرحلة "خطير".

وكانت هيئة الإرصاد الجوية قد أصدرت سابقا تحذيرا من هطول الأمطار الغزيرة في جميع مناطق العاصمة ابتداء من الساعة السادسة صباح اليوم، بالإضافة إلى 27 منطقة في إقليم كيونجكي و4 مناطق في إيتشون ويانجبيونج وكابيونج منذ الساعة السابعة. كما أصدرت الهيئة تحذيرات في 6 مناطق في إقليم تشونج تشيونج وسط البلاد، منها سيسان ودانججين وهونجسيونج وسيوتشيون وبورينج وتيان، بالإضافة الى تشيول-وون وهواتشون في إقليم كانجوون شمال شرق البلاد وكونسان في إقليم جولا الشمالي ابتداء من الساعة السادسة.

وحسب الاحصاء، غرق 1494 منزلا بسبب مياه الأمطار وتضرر 134 منزلا، وبلغ عدد المتاجر والمصانع التي غمرتها المياه 288 حالة. وارتفعت حالات الأضرار في الطرق والجسور إلى 1181 حالة بالإضافة إلى 821 حالة انهيارات أرضية وفيضانات.

وبلغ عدد الوفيات 47 شخصا منذ اليوم السابع من الشهر، و3 أشخاص في عداد المفقودين. ووصل عدد الذين يمكثون في مرافق مؤقتة أو منازل أقربائهم بعد إجلائهم من منازلهم 1860 شخصا حتى صباح اليوم. وتعرض 34 ألفا و 904 هكتارات من الأراضي الزراعية للغرق وهي مساحة تتعدى نصف مساحة العاصمة. ونفق حوالي 871 ألف رأس من الماشية.