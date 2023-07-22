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الناتو يردّ على طلب أوكراني لبحث الأمن في البحر الأسود

سفينة شحن تحمل حبوبا في البحر الأسود (أرشيفية)
23 يوليو 2023 01:17

قال حلف شمال الأطلسي، السبت، إنه سيبحث مع أوكرانيا خلال الأيام المقبلة الوضع الأمني في البحر الأسود، وذلك بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وذكرت أوانو لونجيسكو المتحدثة باسم الحلف أن "مجلس حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا"، الذي تشكل خلال قمة الحلف هذا الشهر، سيبحث الوضع بعد انسحاب روسيا من الاتفاق الذي مضى عليه عام والذي يكان يسمح بتصدير  الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقال زيلينسكي إنه طلب عقد هذا الاجتماع خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للحلف العسكري ينس ستولتنبرغ.
وأوضحت لونجيسكو إن زيلينسكي وستولتنبرغ ناقشا انسحاب روسيا من الاتفاق.
وأضافت أن الاجتماع سيعقد على مستوى السفراء. كان قد حضر الاجتماع الافتتاحي للمجلس، خلال قمة الحلف في فيلنيوس، رؤساء دول أو حكومات.
وقال زيلينسكي، في خطابه المصور في وقت سابق هذا المساء "لقد انتقلنا إلى مستوى جديد وأكثر تقدما في تعاوننا، وهو مجلس حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا، ويمكن أن يكون لهذه الآلية تأثير".
وتابع "اقترحت على ينس أن ينعقد المجلس دون تأخير لإجراء مشاورات حول الأزمة. سينعقد الاجتماع في الأيام المقبلة. يمكننا التغلب على الأزمة الأمنية في البحر الأسود".

 

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المصدر: وكالات
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حبوب البحر الأسود
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