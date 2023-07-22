إجلاء عشرات الآلاف بسبب حرائق غابات في جزيرة يونانية

أجلي 30 ألف شخص من جزيرة رودس اليونانية، السبت، إلى مناطق وأماكن آمنة، بعد حرائق غابات مستعرة لم تتم السيطرة عليها حتى الآن.

ونُقل السياح وبعض السكان إلى الصالات الرياضية والمدارس ومراكز المؤتمرات في الفنادق على الجزيرة حيث سيمضون الليل، بينما يكافح رجال الإطفاء الحريق.

وقال جورج هادزيماركوس حاكم منطقة جنوب بحر إيجه إن عملية الإجلاء، التي ما زالت جارية، أعاقتها الحرائق التي قطعت بعض الطرق، مضيفا أن الهدف هو حماية الأرواح.

ونقل عن مسؤول في بلدية "رودس" أن خفر السواحل والقوات المسلحة وموظفين محليين استخدموا عشرات الحافلات للمساعدة في نقل الناس بعيداً عن الحرائق.

وقال نيكوس أليكسيو المتحدث باسم خفر السواحل لشبكة "سكاي" التلفزيونية إن سفنا تابعة لخفر السواحل وأكثر من 30 قاربا خاصا أجلت الآلاف، بينهم سائحون، من الشواطئ القريبة من منطقتي "كيوتاري" و"لاردوس" في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة.

وتكافح فرق الإطفاء، التي تلقت تعزيزات من سلوفاكيا، في مواجهة بؤر جديدة من حريق الغابات المشتعل منذ خمسة أيام وأججته الرياح العاتية. وتشارك طائرات تقذف المياه في جهود إخماد النيران.