الرئيس المالي يصدر دستور البلاد الجديد

أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي، السبت، الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية الرابعة غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء.

تمت المصادقة على الدستور في الاستفتاء الشعبي بنسبة 96,91% من الأصوات حسب الأرقام النهائية للمحكمة الدستورية. وأصدره في الجريدة الرسمية السبت العقيد أسيمي غويتا الذي يتولى السلطة منذ 2020.

وقد رُفضت العديد من الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، وأبرزها الالتماس الذي طلب إلغاء نتائج الاستفتاء.

وأعلنت المحكمة الدستورية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي جرى في 18 يونيو الماضي، بلغت 38,23%.

وأكدت المحكمة أنها ألغت نتائج بعض مراكز الاقتراع.