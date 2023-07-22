الأحد 23 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس المالي يصدر دستور البلاد الجديد

عمليات فرز الأصوات في مالي بعد الاستفتاء (أرشيفية)
23 يوليو 2023 00:52

أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي، السبت، الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية الرابعة غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء.
تمت المصادقة على الدستور في الاستفتاء الشعبي بنسبة 96,91% من الأصوات حسب الأرقام النهائية للمحكمة الدستورية. وأصدره في الجريدة الرسمية السبت العقيد أسيمي غويتا الذي يتولى السلطة منذ 2020.
وقد رُفضت العديد من الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، وأبرزها الالتماس الذي طلب إلغاء نتائج الاستفتاء.
وأعلنت المحكمة الدستورية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي جرى في 18 يونيو الماضي، بلغت 38,23%.
وأكدت المحكمة أنها ألغت نتائج بعض مراكز الاقتراع.

أخبار ذات صلة
المصادقة على الدستور الجديد في مالي
هجوم مسلح يستهدف قافلة أممية في مالي
المصدر: آ ف ب
مالي
استفتاء شعبي
الدستور
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
الإمارات
نهيان بن مبارك يوجه باستيعاب أعداد جديدة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 12:52
موظفة تجلب التصويت بالبريد في مركز اقتراع في بادالونا، خلال الانتخابات العامة لإسبانيا
عربي ودولي
الناخبون في إسبانيا يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة
اليوم 12:38
عمال إنقاذ في موقع الانهيار الأرضي في قرية إرشالوادي في منطقة رايغاد في ولاية ماهاراشترا
عربي ودولي
حصيلة جديدة لضحايا انزلاق التربة في الهند
اليوم 12:11
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
الرياضي
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
اليوم 12:00
أرشيفية
دنيا
الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©