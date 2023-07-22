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زيلينسكي يطلب اجتماعاً لبحث أمن البحر الأسود

سفينة شحن تحمل حبوبا أوكرانية في البحر الأسود (أرشيفية)
23 يوليو 2023 00:33

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه طلب انعقاد «مجلس حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا» لمناقشة الوضع الأمني في البحر الأسود، خاصة تشغيل ممر تصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للحلف العسكري ينس ستولتنبرغ.
وانسحبت روسيا الأسبوع الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود المدعوم من الأمم المتحدة، قائلة إن الدول الغربية تجاهلت مطالبها المتعلقة بتذليل العقبات أمام صادراتها من الأغذية والأسمدة. وقالت روسيا إن السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود يمكن اعتبارها أهدافاً عسكرية.
وأوضح زيلينسكي، في خطابه الليلي المصور، أنه طلب خلال المكالمة الهاتفية مع ستولتنبرج أن ينعقد المجلس الذي تأسس خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الشهر.
وأضاف زيلينسكي «لقد انتقلنا إلى مستوى جديد وأكثر تقدماً في تعاوننا، وهو مجلس حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا، ويمكن أن يكون لهذه الآلية تأثير».
وتابع «اقترحت على ينس أن ينعقد المجلس دون تأخير لإجراء مشاورات حول الأزمة. سينعقد الاجتماع في الأيام المقبلة. يمكننا التغلب على الأزمة الأمنية في البحر الأسود».
ولم يظهر حتى الآن ما يشير إلى موافقة حلف شمال الأطلسي على الاقتراح.
وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، الجمعة، إن الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب عقب انتهاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود «يحتمل أن يهدد ملايين الأشخاص بتفشي الجوع، وبما هو أسوأ من ذلك».

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المصدر: وكالات
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حبوب البحر الأسود
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