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الرئيس التونسي يشارك في مؤتمر التنمية والهجرة بروما

مهاجرون غير شرعيين في إحدى الحدائق بمدينة صفاقس التونسية (أ ف ب)
23 يوليو 2023 01:03

تونس (الاتحاد) 

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غادر الرئيس التونسي قيس سعيد إلى العاصمة الإيطالية روما، أمس، للمشاركة في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية المقرر اليوم، الأحد، بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. 
وكان سعيد أول من دعا إلى تنظيم المؤتمر بمشاركة دول شمال أفريقيا وجنوب الصحراء ودول شمال البحر المتوسط، لمناقشة الأزمة المتفاقمة للهجرة غير الشرعية واقتراح حلول جماعية. 
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية مقابل دعم مالي واقتصادي. وتونس تعد دولة واجهة في أزمة الهجرة بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يسعى آلاف الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى العبور نحو الأراضي الإيطالية، انطلاقاً من سواحلها.
ويهدف المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية إلى تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتقول إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.
وقالت الحكومة الإيطالية في بيان، إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وقال البيان: «يهدف المؤتمر إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقاً لنموذج جديد للتعاون بين الدول».
وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي تشهد بلادها ارتفاعاً في معدلات الهجرة إليها هذا العام، الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
وقالت الحكومة، إن المؤتمر سيناقش أيضاً القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا، أو ما يسمى «خطة ماتي»، تيمنا باسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية إيني في فترة ما بعد الحرب.

تونس
روما
قيس سعيد
جورجيا ميلوني
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