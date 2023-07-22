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غرق 6 مهاجرين قبالة ساحل شمال المغرب

أرشيفية
23 يوليو 2023 01:01

الرباط (الاتحاد) 

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غرق 6 مهاجرين خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا من ساحل الناظور في شمال المغرب، حسبما أفادت السلطات المحلية أمس.
وقالت السلطات، إن نحو 54 مهاجراً غير نظامي، بينهم مواطن تونسي، حاولوا السباحة للوصول إلى قارب الهجرة من شاطئ القالات في بلدة إعزانن قرب مدينة الناظور الواقعة قبالة إسبانيا.
وأضاف المصدر، أن الظروف الجوية السيئة في البحر الأبيض المتوسط، وارتفاع الأمواج، وعجز المهرب عن المناورة بعد جنوح مركبه نحو صخور، أسفر عن غرق ستة مهاجرين، فيما تمكن 48 آخرون من العودة إلى الشاطئ.
وقدم الدرك والحماية المدنية، برفقة فرق طبية، الإسعافات الأولية للناجين وانتشلوا الجثث. وفتحت السلطات تحقيقاً في الوقائع.
على صعيد متصل، وصلت مجموعة أخرى من المهاجرين مكونة من 40 شاباً من الناظور، إلى الساحل الإسباني أمس، حسبما ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر صفحتها على «فيسبوك».
وأعلنت البحرية المغربية هذا الأسبوع أنها أنقذت نحو 900 مهاجر غير نظامي خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو، معظمهم من دول في جنوب الصحراء.
وقالت السلطات المغربية إنها أحبطت 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.

إسبانيا
المغرب
غرق قارب
المهاجرين
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