المصادقة على الدستور الجديد في مالي

باماكو (الاتحاد)

صادق المجلس الدستوري في مالي، أمس، على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد بعد الاستفتاء التي جاءت نتيجته لمصلحة الجيش الحاكم منذ 2020 في بلد يواجه التيار الإرهابي وأزمة عميقة متعددة الأبعاد.

وعبر 96.91 في المئة عن تأييدهم للدستور الجديد في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38.23 في المئة، بحسب المحكمة العليا.

وقالت المحكمة إنها لم تحسب الأصوات في بعض البلدات من دون أن تذكر أي تفاصيل.

ويشدد الدستور الجديد على السيادة، شعار المجلس العسكري منذ توليه السلطة.

ويشكل الاستفتاء خطوة مهمة على المسار الذي يفترض أن يؤدي في مارس 2024 إلى عودة المدنيين إلى رأس البلاد.

وكان الاستفتاء أول عملية اقتراع منذ تولي الجيش السلطة في أغسطس 2020. وجرى الاستفتاء في إطار برنامج زمني لإصلاحات ومشاورات مخطط لها حتى الانتخابات الرئاسية.