الصين تطالب باستئناف مبادرة «البحر الأسود»

بكين (وكالات)

دعت الصين أوكرانيا وروسيا إلى استئناف صادرات الحبوب بسرعة، بعد انسحاب روسيا من اتفاق دولي، يسهل الصادرات الزراعية، فيما حملت روسيا الأمم المتحدة مسؤولية تجديد اتفاق الحبوب، مطالبة برفع الحظر المفروض على بنوكها من استخدام نظام الدفع الدولي «سويفت».

ودعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، جينج شوانج، في مجلس الأمن، أمس الأول، إلى استئناف مبكر لصادرات الحبوب والسماد من روسيا وأوكرانيا.

وتأمل بكين في أن يعمل هؤلاء المعنيون مع هيئات الأمم المتحدة لإيجاد حل متوازن للمخاوف المشروعة، لجميع الأطراف، طبقاً لما ذكره جينج، في الاجتماع، في نيويورك، حسب تقرير بثه التلفزيون الرسمي الصيني، مضيفة أن «هذا ضروري لضمان الأمن الغذائي الدولي».

وأدانت الأمم المتحدة عدم تمديد الاتفاق، قائلة إنه سيسفر عن المزيد من الوفيات بسبب معاناة المواطنين من الجوع في أكثر المناطق فقرا، والذين يعانون بالفعل بشدة.

وقال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أمس الأول، إن قرار الكرملين عدم تمديد الاتفاق أمر يثير الحزن، ويهدد مستقبل 362 مليون شخص في 69 دولة يعتمدون على المعونات الغذائية.

بدوره، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ بشأن فتح ممر تصدير الحبوب في البحر الأسود، بعد أيام قليلة من انتهاء العمل باتفاقية مع روسيا بهذا الصدد.

أوضح زيلينسكي، في تغريدة، «حددنا مع ستولتنبرغ الأولويات والخطوات المستقبلية اللازمة لفتح ممر الحبوب في البحر الأسود واستغلاله على نحو مستدام».

من جانبها، حملت روسيا الأمم المتحدة مسؤولية تجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي انتهى العمل به يوم الاثنين الماضي، مطالبة برفع العقوبات خاصة الحظر المفروض على بنوكها من استخدام نظام الدفع الدولي «سويفت».

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، للصحفيين في موسكو، أمس: «الكرة الآن في ملعب شركائنا الذين كنا نعمل معهم»، مضيفاً «نحن ننتظر الآن، رداً من جانبهم».

وقال فيرشينين: إن العقوبات تمنع الشركاء التجاريين من التجارة مع روسيا؛ لذلك فهي تريد تخفيف القواعد، لافتاً إلى أن روسيا ستجد السبل لإيصال حبوبها وأسمدتها المطلوبة في الدول النامية إلى السوق العالمية.

وفي هذه الأثناء، قال الحاكم في شبه جزيرة القرم، أمس، إن هجوما بطائرة مسيرة على مستودع للذخيرة في المنطقة دفع السلطات لإجلاء جميع الأشخاص في محيط خمسة كيلومترات من المستودع، وعلقت لفترة وجيزة حركة المرور على الجسر الذي يربط بين شبه الجزيرة وروسيا.

وأعلنت روسيا الاثنين الماضي انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مبدية استعدادها لتفعيلها مجدداً بحال تمت تلبية شروطها خصوصا لجهة تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة المتأثرة بالعقوبات الغربية المفروضة عليها.