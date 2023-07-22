تحذيرات دولية: التغير المناخي بوضعه الراهن «تهديد للبشرية»

دينا محمود (لندن)

شدد خبراء في المناخ، على أن موجة الحر التي ضربت بقاعاً مختلفة من العالم، تمثل جرسَ إنذارٍ مدوياً، يؤكد أن التحرك الدولي بشكل جاد ومنسق، للتعامل مع أزمة التغير المناخي، لم يعد يحتمل التأخير.

وبحسب الخبراء، تشكل تلك الموجة التي ضربت ثلاثي من قارات العالم في وقت واحد وأوقعت خسائر بشرية ومادية لا يُستهان بها، «تذكيراً»، بأن تغير المناخ، باتت أزمة عالمية، تستوجب إطلاق مبادرات دولية عاجلة، خاصة بعدما تحطمت خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأرقام القياسية المُسجلة سابقا، على صعيد درجات الحرارة المرتفعة.

وتسببت الموجة الأخيرة، في إشعال حرائق غابات واسعة النطاق في أكثر من دولة، لا سيما في أوروبا وأميركا الشمالية، كما تزامنت مع تصاعد مستويات الجفاف الحاد، الذي يجتاح عددا من بُلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، بفعل استمرار شُح الأمطار بشكل غير مسبوق، لخمس سنوات متوالية على الأقل.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن خبراء غربيين في مجال المناخ قولهم، إن ما عاناه مئات الملايين في عشرات من دول العالم خلال يوليو، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، يعكس من جديد، حقيقة أن «التغير المناخي» الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة بدورها عن الاستخدام المفرط للوقود الأحفوري، قاد إلى أن تصبح موجات الحر القاسية، أكثر تواتراً وأطول أمداً وأشد وطأة.

وأشار هؤلاء، إلى أن ما مر به العالم مؤخراً على هذا الصعيد، جاء بعد أقل من أسبوعين من مرور الأرض في مطلع يوليو، بما وُصِفَ بأكثر أيامها حرارة في التاريخ الحديث، وهو ما حدا بمسؤولين غربيين للقول، إن التغير المناخي بوضعه الراهن، يمثل «تهديدا للبشرية بأسرها».

وأرجع الخبراء، مناشدة السلطات في أكثر من دولة شملتها موجة الحر الأخيرة، مواطنيها البقاء في منازلهم خلال ساعات النهار الأشد قيظا، لتقليص المخاطر الصحية المترتبة على ذلك، بعد أن أدت الموجات المماثلة، التي ضربت أوروبا العام الماضي، إلى وفاة أكثر من 61 ألف شخص، وفقا لدراسة نُشِرَت حديثاً.

ولتبديد المخاوف نفسها، اضطرت مئات المدارس في اليابان في أثناء الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى إلغاء الأنشطة الخارجية لطلابها ودروس التربية البدنية، بعدما شارفت درجات الحرارة على الـ 40 مئوية في العديد من المناطق، وهو ما قاد لوفاة ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من ثمانية آلاف آخرين، بضربات شمس، خلال أسبوع واحد.

وأشار علماء مناخ في الولايات المتحدة، إلى أن الطقس الحار الذي يسود مناطق مختلفة من الأرض حالياً، قد يتفاقم مع عودة ظاهرة التذبذب الجنوبي أو «النينيو» إلى الظهور مطلع الشهر الماضي.

وتتمثل هذه الظاهرة في تحول دوري، يشهده نظام المحيط والغلاف الجوي في المحيط الهادئ الاستوائي، كل ثلاث أو سبع سنوات، ويستمر في كل مرة من تسعة أشهر إلى عامين، بما يؤثر على الطقس في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يقود إلى مزيد من الارتفاع، في درجة حرارة الكوكب، المتزايدة بشدة من الأصل.