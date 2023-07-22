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اليونان تواجه نهاية أسبوع الأكثر سخونة على مدى خمسين عاماً

حريق هائل مشتعل في غابة بالقرب من لاردوس اليونانية
23 يوليو 2023 01:01

اثينا (وكالات) 

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تواجه اليونان عطلة نهاية أسبوع ربما تكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عاماً الماضية خلال يوليو وفق أحد الخبراء، فيما يُتوقّع أن تتوسّع موجة الحر القياسية التي يشهدها جنوب الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.
ويعاني عشرات ملايين الأشخاص في النصف الشمالي في الكرة الأرضية من موجة حرّ شديد هذا الصيف ويبدو أن العالم سيسجّل أكثر شهر سخونة في تاريخه.
في الولايات المتحدة، يعاني نحو 80 مليون شخص من درجات حرارة تتجاوز 41 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما قالت مصلحة الأرصاد الجوية، ويُتوقّع أن تسجل فينيكس عاصمة ولاية أريزونا أعلى حرارة في البلد تصل إلى 46 درجة، بعدما تخطت الحرارة 43 درجة مئوية في المدينة لثلاثة أسابيع على التوالي.
في غضون ذلك، يتدفّق سياح إلى متنزّه وادي الموت الذي يمتد على الحدود بين ولايتَي كاليفورنيا ونيفادا ويشكّل واحدة من أكثر المناطق سخونة في العالم، لالتقاط صور مع شاشة تُظهر درجة الحرارة خارج مركز الزوار.
رسميا، حددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المستوى القياسي العالمي المطلق عند 56.7 درجة مئوية، لكن سجل هذا المستوى في وادي الموت عام 1913 ولا يعتبره الكثير من خبراء الأرصاد موثوقا.
مع ذلك، يُتوقّع أن يصبح يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، ليس فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة إنما منذ «مئات إن لم يكن آلاف السنين»، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) غافين شميت.
وأضاف شميت: نتوقع أن يستمر ذلك والسبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
من جهتها، حذّرت اليونان، التي تكافح عشرات من حرائق الغابات، السكان من الخروج لغير الضرورة وسط القيظ.
وأكد عالم الأرصاد الجوية بنايوتيس يانوبولوس أنّه «من المرجح أن تسجل عطلة نهاية الأسبوع هذه أعلى درجات الحرارة خلال شهر يوليو خلال الخمسين عاماً الماضية»، متوقعاً أن «تفوق الحرارة في أثينا 40 درجة مئوية لمدة 6 إلى 7 أيام».

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