الإمارات: مقتل موظف أممي في تعز جريمة نكراء

أبوظبي (وام)

أدانت الإمارات، بشدة، مقتل موظف من الجنسية الأردنية يعمل في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في محافظة تعز في اليمن.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت معاليها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ولأهل وذوي الضحية ولبرنامج الأغذية العالمي جراء هذه الجريمة النكراء، مشددة على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد خرقاً لكافة المعاهدات الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.

وأعلن مركز الإعلام الأمني لشرطة محافظة تعز اليمنية، أمس، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط منفذي عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي.

من جهتها، أفادت تقارير إعلامية يمنية أن منفذ حادثة إطلاق النار التي راح ضحيتها مدير مكتب الغذاء العالمي، هو أحد أبرز العناصر الإرهابية المطلوبة في عدن، والذي احتضنته سلطة حزب «الإصلاح» الإخواني في تعز بعد فراره من العاصمة المؤقتة.

وذكرت التقارير، نقلاً عن مصادر خاصة، أن العنصر الإرهابي أحمد يوسف الصرة، مطلوب أمنياً لشرطة عدن بتهمة الإرهاب، إلا أنه فر إلى تعز، وتحديداً إلى إحدى المعسكرات التابعة لحزب «الإصلاح» الإخواني، قبل أن يسجن ويفرج عنه قبل عام، وينتقل إلى معسكر آخر تابع لأحد قيادات التنظيم. وكان مستشار مدير أمن محافظة تعز، يحيى العتواني، أفاد في وقت سابق بأنه تم التعرف على هُوية منفذي الهجوم الذي أدى لمقتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي.

وقال العتواني، إن الأجهزة الأمنية تقوم بتعقبهم، مؤكداً أن الأجهزة المختصة لديها خطة محكمة لتأمين مسؤولي المنظمات الدولية.

وأضاف: «مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز هو من أبناء محافظة لحج منطقة الصبيحة»، مشيراً إلى أنه «يوجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فرّ من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة».

إلى ذلك، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التزام المجلس والحكومة، بتأمين الأعمال الإنسانية، وملاحقة الجناة بعد مقتل موظف أممي بـ «تعز»، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، التزام المنظمة الدولية بمواصلة مساعيها الحميدة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للبحث في مستجدات الأوضاع اليمنية على ضوء الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن أحد موظفيه في اليمن قتل برصاص مسلحين مجهولين، أمس الأول، في مدينة التربة التابعة لمحافظة تعز بجنوب غرب البلاد. وأضاف في بيان أن مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية توفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثراً بجراحه بعد إطلاق النار عليه.

وقدم العليمي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة، خالص تعازيه للأمين العام للأمم المتحدة وكافة موظفي المنظمة الدولية بهذا الحادث الأليم الذي أدمى قلوب اليمنيين جميعا، وعزز تضامنهم المطلق مع مجتمع العمل الإنساني في كل مكان.

وأكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بتأمين الأعمال الإنسانية وملاحقة الجناة الذين حددت الأجهزة الأمنية هوياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمرار دعم المجلس والحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل تجديد الهدنة، واستئناف عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه البالغ للعمل الإرهابي الذي أودى بحياة الموظف الأممي، قائلاً إنه سينقل تعازي الرئيس إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة وعائلة الشهيد حميدي.

وأكد الأمين العام، أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على تدخلات الأمم المتحدة، وبرامجها الإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مختلف المجالات.