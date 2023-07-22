بغداد: انتشار أمني واسع بمحيط السفارات والمؤسسات الحكومية

هدى جاسم (بغداد)

سعت الحكومة العراقية، أمس، لطمأنة البعثات الدبلوماسية بخصوص أمنها، قائلة إنها لن تسمح بتكرار ما حدث من اقتحام للسفارة السويدية، فيما دعت خلية الإعلام الأمني العراقية المتظاهرين إلى الابتعاد عن السفارات الأجنبية والمقار الأمنية في بغداد، وسط انتشار أمني واسع.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: «تؤكد وزارة الخارجية الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتجدد خطابها للبعثات الدبلوماسية المقيمة أن الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات».

وأضافت: «ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد عمل لا يمكن السماح بتكراره، وأي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية».

جاء بيان الوزارة بعد يوم من اقتحام مئات المحتجين لسفارة السويد في بغداد وإضرام النار فيها احتجاجاً على خطط لحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

من جهتها، دعت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إلى عدم الإخلال بالأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة واحترام مؤسسات الدولة. ودعت الخلية المتظاهرين إلى الهدوء والركون إلى الحكمة والتعاون مع القوات الأمنية ونبذ العنف، وعدم الاقتراب من المقار الأمنية والبعثات والسفارات ومؤسسات الدولة، محذرة بخلاف ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وعلى صعيد متصل، أغلقت الأجهزة الأمنية جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر معظم البعثات الدبلوماسية في بغداد، فيما عززت من انتشارها قرب العديد من المؤسسات الحكومية والسفارات.

وتأتي إجراءات الأجهزة الأمنية تلك وسط دعوات للتظاهر أمام مقر السفارة الدنماركية في بغداد، بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن قيام متطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم والدوس على العلم العراقي أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية. وفي هذه الأثناء، أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس، أن هناك محاولة لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية، والإضرار بسمعته الدولية. وقال المكتب الإعلامي للرئاسة: ندعو المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها. كما دعا المكتب العراقيين والقوى السياسية إلى الحذر وعدم الانجرار إلى مخطط الفتنة الذي تنفذه شخصيات وجهات موتورة وحاقدة. وطالب البيان جميع العراقيين بـ «تفويت الفرصة على المغرضين والانتهازيين الذين يفتعلون الأزمات، ممن يريدون تشويه صورة العراق».