طرد من مقهى.. فأضرم فيه النار موقعا 11 قتيلاً

قُتل 11 شخصاً في حريق في مقهى في المكسيك أضرمه أحد رواده بعدما طُرد منه بسبب سلوك غير لائق، وفق ما أعلنت السلطات اليوم السبت.

أضرم الحريق ليل الجمعة-السبت في بلدة "سان لويس ريو كولورادو" الواقعة في ولاية سونورا الشمالية المحاذية للولايات المتحدة.

أدى الحريق إلى مقتل سبعة رجال وأربع نساء، كما استدعى نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، وفق النيابة العامة في ولاية سونورا.

كان المهاجم قد طُرد من المقهى "بسب معاملته بقلة احترام" لبعض الموجودين في المكان. لكنه عاد وألقى على المكان غرضاً مشتعلاً يعتقد أنه قنبلة مولوتوف، وفق النيابة العامة.

وكشفت النيابة العامة أن السلطات تعمل على تحديد هوية المهاجم.