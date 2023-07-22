سوريا: وفاة شخص وإصابة 24 جراء حريق بمستشفى

دمشق (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس، وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بجروح نتيجة اندلاع حريق بمستشفى ابن رشد في حي العباسيين بدمشق.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»: «نشب حريق بغرفة في محيط أجنحة المرضى بمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في دمشق، وعلى الفور استجابت كوادر المستشفى ومنظومة الإسعاف والطوارئ وفوج الإطفاء والدفاع المدني وحضروا إلى المكان، وتم إخماد الحريق خلال أقل من نصف ساعة وعزل انتشاره إلى الجوار».

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحريق، مؤكدة أن بقية النزلاء في مستشفى ابن رشد ومرافقيهم جميعهم بصحة جيدة، وتلقوا جميع الخدمات المنقذة للحياة في المكان وأثناء النقل الآمن لهم بعد نشوب الحريق عبر سيارات الإسعاف. وأكدت وزارة الصحة وجود جميع الكوادر الطبية المعنية في مشفى ابن النفيس وتوفير كل المستلزمات للاهتمام بحالتهم الصحية.وتابع وزير الصحة الدكتور حسن الغباش وضع الأشخاص المصابين الذين تم نقلهم إلى مشفى ابن النفيس لتلقي العلاج اللازم، ورافقه عدد من المدراء المعنيين في وزارة الصحة.