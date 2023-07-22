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أردوغان يجري مباحثات مع الرئيس الجزائري

أردوغان يصافح الرئيس الجزائري في بداية لقائهما
22 يوليو 2023 22:58

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في إسطنبول اليوم السبت.
تباحث أردوغان مع تبون على انفراد قبل أن تتوسع المباحثات وينضم إليهما وفدا البلدين.
تناولت المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية.
تعد زيارة تبون لتركيا الثانية من نوعها بعد الزيارة الأولى في مايو 2022.
بهذه الزيارة، أنهى الرئيس الجزائري جولة خارجية شملت قطر والصين وتركيا، دامت أسبوعاً كاملاً، هي الأطول له منذ توليه سدة الحكم نهاية ديسمبر 2019.
وكشف تبون، النقاب عن أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار أميركي في بلاده، في مجالات عدة منها الزراعة والنقل والصناعة واقتصاد المعرفة.
كما جدد تطلع الجزائر للانضمام إلى منظمة «بريكس»، وعزمها تقديم مساهمة أولية بمليار ونصف مليار دولار أميركي في بنك هذا التكتل.

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