الأحد 23 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

موجة الحر تتسع في أميركا مهددة عشرات الملايين

امرأتانةتتفقدان منزليا اندلعت فيه النار جراء ارتفاع درجات الحرارة في مدينة فينيكس
22 يوليو 2023 22:41

يُتوقّع أن تتوسّع موجة الحر القياسية التي يشهدها جنوب الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيعاني نحو 80 مليون شخص من موجة حرارة تتجاوز 41 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية.
ويُتوقّع أن تسجل مدينة «فينيكس» عاصمة ولاية أريزونا أعلى درجة حرارة تصل إلى 46 درجة مئوية، بعدما تخطت الحرارة 43 درجة مئوية في المدينة لثلاثة أسابيع على التوالي.
وقال ديفيد هوندولا مدير الإدارة المسؤولة عن مراقبة الحرارة في فينيكس لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية «وصلت مكالمات الطوارئ المتعلقة بالحرارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق».
في غضون ذلك، يتدفّق سياح إلى متنزّه «وادي الموت» (ديث فالي) الذي يمتد على الحدود بين ولايتَي كاليفورنيا ونيفادا ويشكّل إحدى أكثر المناطق سخونة في العالم، لالتقاط صور مع شاشة تُظهر درجة الحرارة خارج مركز الزوار.
رسمياً، حددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المستوى القياسي العالمي المطلق عند 56,7 درجة مئوية. وقد سجل هذا المستوى في «وادي الموت» عام 1913 لكن لا يعتبره الكثير من خبراء الأرصاد موثوقاً.
خلال ما تبقى من شهر يوليو الجاري، من المتوقع أن تتحرك موجة الحر نحو وسط الولايات المتحدة، من جهة جبال «روكي» والسهول الكبرى في الغرب الأوسط، وفق الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي.

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت في الدولة اليوم
بايدن يطلب من مدير الـ«سي.آي.إيه» الانضمام لإدارته
المصدر: وكالات
موجة الحر الشديد
المناخ
الطقس
الولايات المتحدة
درجات الحرارة
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
الإمارات
نهيان بن مبارك يوجه باستيعاب أعداد جديدة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 12:52
موظفة تجلب التصويت بالبريد في مركز اقتراع في بادالونا، خلال الانتخابات العامة لإسبانيا
عربي ودولي
الناخبون في إسبانيا يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة
اليوم 12:38
عمال إنقاذ في موقع الانهيار الأرضي في قرية إرشالوادي في منطقة رايغاد في ولاية ماهاراشترا
عربي ودولي
حصيلة جديدة لضحايا انزلاق التربة في الهند
اليوم 12:11
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
الرياضي
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
اليوم 12:00
أرشيفية
دنيا
الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©