موجة الحر تتسع في أميركا مهددة عشرات الملايين

يُتوقّع أن تتوسّع موجة الحر القياسية التي يشهدها جنوب الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة.

وسيعاني نحو 80 مليون شخص من موجة حرارة تتجاوز 41 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية.

ويُتوقّع أن تسجل مدينة «فينيكس» عاصمة ولاية أريزونا أعلى درجة حرارة تصل إلى 46 درجة مئوية، بعدما تخطت الحرارة 43 درجة مئوية في المدينة لثلاثة أسابيع على التوالي.

وقال ديفيد هوندولا مدير الإدارة المسؤولة عن مراقبة الحرارة في فينيكس لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية «وصلت مكالمات الطوارئ المتعلقة بالحرارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق».

في غضون ذلك، يتدفّق سياح إلى متنزّه «وادي الموت» (ديث فالي) الذي يمتد على الحدود بين ولايتَي كاليفورنيا ونيفادا ويشكّل إحدى أكثر المناطق سخونة في العالم، لالتقاط صور مع شاشة تُظهر درجة الحرارة خارج مركز الزوار.

رسمياً، حددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المستوى القياسي العالمي المطلق عند 56,7 درجة مئوية. وقد سجل هذا المستوى في «وادي الموت» عام 1913 لكن لا يعتبره الكثير من خبراء الأرصاد موثوقاً.

خلال ما تبقى من شهر يوليو الجاري، من المتوقع أن تتحرك موجة الحر نحو وسط الولايات المتحدة، من جهة جبال «روكي» والسهول الكبرى في الغرب الأوسط، وفق الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي.