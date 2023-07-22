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إيطاليا تستضيف اجتماعاً بشأن الهجرة من أفريقيا

مهاجرون على متن سفينة في البحر الأبيض المتوسط
22 يوليو 2023 22:28

تعقد بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط ودول من الشرق الأوسط اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، غداً الأحد، لتعزيز جهود مكافحة الهجرة.
تقول إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.
وأوضحت الحكومة الإيطالية، في بيان، إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وأضاف البيان «يهدف المؤتمر إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقاً لنموذج جديد للتعاون بين الدول».
وقال مسؤولون إيطاليون، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع تشارك فيه دول عربية وتركيا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تشهد بلادها ارتفاعاً في معدلات الهجرة إليها هذا العام، الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
تقود ميلوني ائتلافاً يمينياً منذ أكتوبر، وسعى إلى وقف هذه الزيادة في عدد الوافدين. ووصل نحو 83400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألف شخص في 2022.
ولقي 94 شخصاً على الأقل حتفهم بعد أن تحطم قاربهم قبالة ساحل إقليم كالابريا في أواخر فبراير الماضي.
وقالت الحكومة إن المؤتمر سيناقش أيضاً القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا، أو ما يسمى «خطة ماتي».
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع واحد فحسب من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس، التي ينطلق منها مهاجرون، تعهد فيه التكتل بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار أميركي) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر ودعم اقتصاد البلاد.

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المصدر: وكالات
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