إجلاء سكان جزيرة بسبب حرائق الغابات

قالت السلطات إن حريقا اندلع في غابات جزيرة «رودس» اليونانية، اليوم السبت، وخرج عن نطاق السيطرة، مما أجبر المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحريق.

وأكد مسؤول في خفر السواحل أن سفنا تابعة لخفر السواحل وأكثر من 20 قاربا خاصا شاركت في عملية لإجلاء نحو ألف شخص من الشواطئ القريبة من منطقتي «كيوتاري» و«لاردوس» في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة.

رجال إطفاء يكافحون حرائق الغابات بجزيرة رودس في اليونان ويكافح رجال الإطفاء، الذين تلقوا تعزيزات من سلوفاكيا، في مواجهة موجات جديدة من حرائق الغابات التي اشتعلت منذ أيام وأججتها الرياح العاتية.

ويكافح رجال الإطفاء، الذين تلقوا تعزيزات من سلوفاكيا، في مواجهة موجات جديدة من حرائق الغابات التي اشتعلت منذ أيام وأججتها الرياح العاتية.

وقال خفر السواحل اليوناني إن القوارب تقوم بتحميل الناس من شاطئي «كيوتاري» و«لاردوس» في شرق الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط والتي تعد مقصداً سياحياً.

ذكرت تقارير إعلامية أنه تم إجلاء حوالي ألف شخص إلى شاطئ آمن. وقالت قناة «أرت» التلفزيونية إن بعض رجال الإطفاء اضطروا إلى اللجوء إلى دير «إبسيني» بالقرب من منطقة «لاردوس».

حريق غابات في جزيرة «رودس» في اليونان

وأضافت أن رجال الإطفاء وقائدهم آمنون وهم يحاولون إقناع الراهبات بمغادرة المنطقة.

وقال يانيس أرتابيوس، نائب رئيس الإطفاء، إن الحريق، الذي اندلع على جبل في وسط جزيرة «رودس»، هو أصعب حريق تواجهه قوات الإطفاء هناك.

ويعمل 173 من رجال الإطفاء تؤازرهم خمس طائرات عمودية في المنطقة.

ولحقت أضرار بثلاثة فنادق في منطقة «كيوتاري» بسبب الحريق.