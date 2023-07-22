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مناورات عسكرية أميركية أسترالية بمشاركة دول عدة

صواريخ تنطلق من منظومة هي الأميركية
22 يوليو 2023 20:54

أجرت الولايات المتحدة وأستراليا، اليوم السبت، تدريبات على الضربات الصاروخية الدقيقة خلال مناورات عسكرية.
تأتي هذه المناورات بينما تقوم العاصمة الأسترالية «كانبيرا» بتعديل استراتيجيتها العسكرية لصالح القوة النارية بعيدة المدى.
وأجريت سلسلة تدريبات بالذخيرة الحية في مجمع «شاوالواتر باي» العسكري في ولاية كوينزلاند في شمال شرق البلاد، وتم استعراض راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأميركية التي اشترتها أستراليا مؤخراً.
يشارك في هذه المناورات السنوية، التي يُطلق عليها اسم «تاليسمان سابر»، أكثر من 30 ألف جندي من 13 دولة، بما في ذلك بريطانيا واليابان وإندونيسيا وكندا وفرنسا.
تأتي هذه التدريبات في وقت تقوم فيه أستراليا بتجديد وتحديث قواتها والتركيز على قدرتها في توجيه ضربات بعيدة المدى.
وقال توني بوردي الرائد في الجيش الأسترالي، إن منظومة هيمارس ستؤدي إلى «توفير تعزيز كبير للقدرات» بالإضافة إلى «دقة بعيدة المدى» يحتاج إليها الجيش الأسترالي بشدة.
وستتسلم أستراليا أولى راجمات «هيمارس» في 2025 ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في العامين التاليين.
كما تجري هذه المناورات بمشاركة الصين.
تستمر هذه التدريبات المشتركة حتى الرابع من أغسطس المقبل، وتشمل مناورات في الجو والبر والبحر.
وأكد الرائد جيمي شيهان المتحدث باسم مناورات «تاليسمان سابر» عن القوات الأميركية أن التدريبات تظهر «زيادة التعقيد والنطاق ومشاركة الدول الشريكة».
وأضاف شيهان أن التدريبات الجماعية «ستعزز قدرة أستراليا والولايات المتحدة على الرد على التحديات الأمنية الشاملة في المنطقة».

 

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