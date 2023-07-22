4 قتلى في حصيلة مؤقتة جراء هجوم قرب دونتيسك

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم في أحدث هجمات استهدفت قرية قرب مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حسبما قال مكتب المدعي العام اليوم السبت.

وفقاً للمكتب، أسقطت قنابل على قرية «نيو -يورك» في دونيتسك مساء أمس الجمعة، ونقل ثلاثة مصابين مدنيين إلى المستشفى. وعدد الضحايا مرشح للارتفاع.

وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا في الهجوم.

وذكرت السلطات الإقليمية في دنيبروبيتروفسك أن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء نيران المدفعية في بلدة تقع على ضفاف نهر دنيبرو.

وأصيب مصور يعمل في دويتشه فيله الألمانية في وقت لاحق بسبب القصف. وأصيب مراسل مصور يعمل لصالح وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء واثنان من موظفي «إزفستيا»، وهي صحيفة يومية روسية.