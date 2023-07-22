الأحد 23 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

4 قتلى في حصيلة مؤقتة جراء هجوم قرب دونتيسك

مستشفى متنقل يقدم الخدمو في منطقة دونتيسك
22 يوليو 2023 20:23

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم في أحدث هجمات استهدفت قرية قرب مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حسبما قال مكتب المدعي العام اليوم السبت.
وفقاً للمكتب، أسقطت قنابل على قرية «نيو -يورك» في دونيتسك مساء أمس الجمعة، ونقل ثلاثة مصابين مدنيين إلى المستشفى. وعدد الضحايا مرشح للارتفاع.
وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا في الهجوم.
وذكرت السلطات الإقليمية في دنيبروبيتروفسك أن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء نيران المدفعية في بلدة تقع على ضفاف نهر دنيبرو.
وأصيب مصور يعمل في دويتشه فيله الألمانية في وقت لاحق بسبب القصف. وأصيب مراسل مصور يعمل لصالح وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء واثنان من موظفي «إزفستيا»، وهي صحيفة يومية روسية.

أخبار ذات صلة
مقتل صحفي وإصابة آخرِين في قصف على زابوريجيا
مقتل امرأة بقصف على بلدة في روسيا
المصدر: د ب أ
دونتسك
قصف
قتلى
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
الإمارات
نهيان بن مبارك يوجه باستيعاب أعداد جديدة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 12:52
موظفة تجلب التصويت بالبريد في مركز اقتراع في بادالونا، خلال الانتخابات العامة لإسبانيا
عربي ودولي
الناخبون في إسبانيا يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة
اليوم 12:38
عمال إنقاذ في موقع الانهيار الأرضي في قرية إرشالوادي في منطقة رايغاد في ولاية ماهاراشترا
عربي ودولي
حصيلة جديدة لضحايا انزلاق التربة في الهند
اليوم 12:11
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
الرياضي
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
اليوم 12:00
أرشيفية
دنيا
الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©