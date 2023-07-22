انفجار مخزن ذخيرة في القرم إثر هجوم أوكراني

أدى هجوم بطائرة مسيّرة شنّته أوكرانيا إلى «انفجار» مخزن ذخيرة في القرم ودفع السلطات الى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كلم، وتعليق حركة السكك الحديد، وفق ما أعلنت سلطات المحلية اليوم السبت.

وقال سيرغي أكسيونوف، عبر تطبيق «تلغرام»، إنه «نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة»، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الموقع.

وأضاف «اتخذ القرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كلم»، مؤكدا أنه «بهدف تقليل المخاطر، اتخذ القرار أيضاً بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم».

يأتي هذا الهجوم بعد خمسة أيام من تعرض جسر مضيق «كيرتش»، وهو الوحيد الذي يربط بين شبه جزيرة القرم والبرّ الروسي، لهجوم أوكراني أدى إلى مقتل شخصين.

لاحقاً اليوم السبت، أعلنت السلطات المحلية «استئناف» حركة الآليات على الجسر الذي يربط بين روسيا والقرم، بعد تعليقها مؤقتاً إثر الهجوم.

وقالت، عبر «تلغرام»، إن «حركة السيارات، عبر جسر القرم، مغلقة بشكل مؤقت»، لتعلن بعد نحو عشر دقائق «استئنافها».

وزادت وتيرة الهجمات على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في الأسابيع الأخيرة، تزامناً مع بدء كييف اعتباراً من مطلع يونيو الماضي، هجوماً مضاداً.