زيلينسكي يجري مباحثات بشأن تصدير الحبوب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بشأن "فتح" ممر تصدير الحبوب في البحر الأسود، بعد أيام قليلة من انتهاء العمل باتفاقية مع روسيا بهذا الصدد.

أوضح زيلينسكي في تغريدة، على تويتر، "لقد حددنا ... مع ستولتنبرغ الأولويات والخطوات المستقبلية اللازمة لفتح ممر الحبوب في البحر الأسود واستغلاله على نحو مستدام".

كانت روسيا قد أعلنت انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مبدية استعدادها لتفعيلها مجدداً بحال تمت تلبية شروطها خصوصاً لجهة تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة المتأثرة بالعقوبات الغربية المفروضة عليها.

قال مارتن جريفيث مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب عقب انتهاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "يحتمل أن يهدد ملايين الأشخاص بتفشي الجوع وبما هو أسوأ من ذلك".

وقال جريفيث، أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "ستشعر الأسر في الدول النامية بارتفاع حاد في الأسعار"، مضيفا أن 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية.