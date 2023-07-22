مقتل صحفي وإصابة آخرِين في قصف على زابوريجيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مراسلاً عسكرياً لوكالة الأنباء الروسية قُتل وأصيب ثلاثة صحفيين روس بجروح جراء قصف قرب خط المواجهة في منطقة زابوريجيا، اليوم السبت.

يعمل روتيسلاف جورافليف في وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، حسبما أعلن الجيش الروسي في بيان.

وقال الجيش الروسي «شنّت وحدات من القوات المسلّحة الأوكرانية هجوماً مدفعياً على مجموعة من الصحافيين (...) ما تسبب بإصابة أربعة صحافيين بجروح متفاوتة الخطورة»، مضيفًا «خلال عملية الإجلاء، توفي روتيسلاف جورافليف (...) متأثراً بجروحه بعد انفجار ذخائر عنقودية».

وأوضح الجيش الروسي أن الوضع الصحي للجرحى الثلاثة الآخرين «مستقر»، مشيراً إلى أنهم «نقلوا بسرعة إلى المرافق الطبية» التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

ووقع «القصف بالقرب من قرية بياتيخاتكي» في منطقة زابوريجيا (جنوب)، بحسب وكالة «ريا نوفوستي» التي كان جورافليف يعمل لحسابها.

وأكد مسؤول محلي في منطقة زابوريجيا، على تطبيق «على تلغرام»، وفاة الصحفي معرباً عن «تعازيه الحارة لعائلته وأصدقائه».