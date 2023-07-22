احتجاجات في العراق تنديدا بتدنيس القرآن في الدنمارك

تظاهر مئات العراقيين، اليوم السبت، احتجاجا على حادثة تدنيس جديد للقرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وحاول المحتجون دخول المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد حيث تقع السفارة الدنماركية.

وجاءت التظاهرة إثر نشر الصحف لحادثة تدنيس جديد للقرآن من قبل مجموعة يمينية متطرفة دنماركية، الجمعة.

ونشرت المجموعة المتطرفة، على صفحتها على موقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر رجلاً يقوم بحرق ما يبدو أنه مصحف قبل أن يدوس على العلم العراقي.

وردّا على سؤال لفرانس برس، أكدت تيرنيه فيسكر المسؤولة في شرطة كوبنهاغن، حصول "تظاهرة صغيرة جداً أمس أمام سفارة العراق". وأضافت "يمكنني أيضاً تأكيد حرق كتاب، لكن لا نعرف ما هو".

وهاجم محتجون، الخميس، السفارة السويدية في بغداد وأحرقوها، ردّا على تجمعين في العاصمة ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن، الأول في يونيو والثاني الخميس.

وأثار التجمعان وتصريح الشرطة بتنظيمهما أزمة دبلوماسية بين العراق والسويد، مع طرد العراق للسفيرة السويدية، وتنديدات من دول ومنظمات عديدة.

وتجمّع مئات المحتجين غالبيتهم شباب بعيد الساعة الواحدة السبت (22,00 ت غ الجمعة) في ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية، هاتفين "نعم نعم للقرآن".

وقامت القوات الأمنية بقطع جسرين مؤديين إلى المنطقة الخضراء لمنع وصول المحتجين إلى السفارة الدنماركية.

إلا أن المحتجين الذين قارب عددهم الألف، حاولوا العبور عنوةً ووقعت صدامات بينهم وبين القوات الأمنية التي حاولت إبعادهم، قبل أن يتمّ تفريقهم عند الفجر، كما قال مسؤول في وزارة الداخلية طالبا عدم الكشف عن هويته.