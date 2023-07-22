ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي في الهند إلى 26

ذكر مسؤول أن حصيلة الوفيات بسبب الانهيار الأرضي في منطقة "رايجاد" بولاية "ماهاراشترا" الهندية والناجم عن هطول أمطار غزيرة في الولاية ، وصلت إلى 26 شخصا، اليوم السبت، حيث انتشلت فرق البحث والإنقاذ أربع جثث أخرى من بين الأنقاض.

وقال مسؤول بقوة الرد السريع، لمواجهة الكوارث الوطنية أنه تم انتشال جثث ثلاث نساء ورجل، خلال اليوم، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف "مع انتشال أربع جثث، وصل عدد القتلى في مأساة الانهيار الأرضي، حتى الآن، إلى، 26" مشيرا إلى أن عملية البحث والإنقاذ مازالت تجرى، حيث أنه مازال يتعين البحث عن 82 شخصا.

ومن جهة أخرى استأنفت فرق قوة الرد السريع لمواجهة الكوارث الوطنية وغيرها من الهيئات الحكومية عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار الأرضي، الذي يقع في منطقة جبلية، صباحا. وهذا ثالث يوم على التوالي من عملية البحث.