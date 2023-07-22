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الصين تطالب روسيا وأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب

الصين تطالب روسيا وأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب
22 يوليو 2023 13:04

 دعت الصين أوكرانيا وروسيا إلى استئناف صادرات الحبوب بسرعة، بعد انسحاب روسيا من اتفاق دولي، يسهل الصادرات الزراعية.

ودعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، جينج شوانج، في مجلس الأمن أمس الجمعة ، إلى استئناف مبكر لصادرات الحبوب والسماد من روسيا وأوكرانيا.

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وتأمل بكين في أن يعمل هؤلاء المعنيون مع هيئات الأمم المتحدة لإيجاد حل متوازن للمخاوف المشروعة، لجميع الأطراف، طبقا لما ذكره جينج، في الاجتماع، في نيويورك، حسب تقرير بثه التلفزيون الرسمي الصيني.

وأضاف أن هذا ضروري لضمان الأمن الغذائي الدولي.

 

المصدر: د ب أ
الصين
روسيا
أوكرانيا
الحبوب
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