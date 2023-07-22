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الفلبين: إلغاء حالة الطوارئ بشأن كوفيد19- في أنحاء البلاد

الفلبين: إلغاء حالة الطوارئ بشأن كوفيد19- في أنحاء البلاد
22 يوليو 2023 11:48

أفاد تقرير إخباري اليوم السبت بأن رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن ألغى حالة الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة والتي كانت فرضت في أنحاء البلاد لمواجهة وباء كوفيد 19-.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لمكتب الاتصال الرئاسي في الفلبين، صدر أمس الجمعة، أنه تقرر إلغاء جميع الأوامر السابقة، والمذكرات، والقرارات التي كانت سارية المفعول فقط خلال حالة الطوارئ الصحية، ولن يكون لها أي أثر بعد الآن.

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وصدرت تعليمات لجميع الجهات بالعمل على ضمان أن تضع جميع السياسات والقواعد والتنظيمات الخاصة بها قرار رفع حالة الطوارئ الصحية في الاعتبار، وتعديل أي قواعد قائمة، أو إصدار أخرى، بما يتناسب مع الوضع الجديد. كان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد أعلن في مايو الماضي أن جائحة كورونا لم تعد تمثل حالة طوارئ صحية عالمية ، غير أنه قال أن فيروس كورونا لم يتعرض للهزيمة، وأنه يواصل انتشاره في أنحاء العالم ، وأنه خطير ولا يزال بإمكانه تطوير متحوراته الخطيرة في أي وقت. وأشار إلى أن كل دولة تقرر بنفسها تدابير الحماية التي تفرضها.

المصدر: د ب أ
الفلبين
فيروس كورونا
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