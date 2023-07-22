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ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي في الهند إلى 22 شخصا

ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي في الهند إلى 22 شخصا
22 يوليو 2023 09:03

قال مسؤولو خدمات الطوارئ في الهند إن عدد القتلى جراء الانهيار الأرضي في ولاية مهاراشترا بغرب البلاد ارتفع إلى 22، أمس الجمعة، بعد انتشال 6 جثث أخرى من تحت الوحل قبل تعليق عمليات الإنقاذ.

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ووقع الانهيار الأرضي مساء الخميس في قرية إيرشالوادي الجبلية النائية التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن مومباي متسببا في تسوية عدة منازل بالأرض . وتشير التقديرات إلى أن 225 شخصا على الأقل يعيشون في القرية الصغيرة، واستطاع أكثر من 80 منهم النجاة بأنفسهم، في حين يخشى أن يكون أكثر من 100 شخص محاصرين تحت الأنقاض. وقال أتول كاروال، المدير العام للقوة الوطنية للاستجابة للكوارث، إن عمليات الإنقاذ ستستأنف السبت.

المصدر: وام
الهند
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