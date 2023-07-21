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البنك الدولي يدرس استثماراً بقيمة 1.5 مليار دولار في أوكرانيا

حصاد القمح في أوكرانيا
22 يوليو 2023 00:16

قالت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، الجمعة، إنها تدرس ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي في قطاعات المصارف والأعمال المرتبطة بالزراعة والبنية التحتية في أوكرانيا.
وأشاد ألفونسو جارسيا مورا، نائب المدير الإقليمي لأوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بمتانة القطاع الخاص الأوكراني خلال الأزمة، وقال إن المؤسسة قدمت دعماً بحوالي 400 مليون دولار منذ بدء الأزمة قبل قرابة 17 شهراً.
واستخدمت هذه التمويلات في دعم التجارة الخارجية والأعمال المرتبطة بالزراعة وتكنولوجيا المعلومات. وقال جارسيا مورا إن قطاع تكنولوجيا المعلومات ربما يصبح «ثورة في هذا البلد»، إذ سيسهم في تحفيز تعافي أوكرانيا وإعادة بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً.
وأوضح جارسيا مورا أن المؤسسة ستواصل تركيزها على قطاع الأعمال المرتبطة بالزراعة وخطط دعم القطاع المصرفي مستهدفة زيادة المشروعات طويلة الأجل في البنية التحتية.
وقال نائب المدير الإقليمي لأوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، في مقابلة في أثناء وجوده في كييف للاحتفال بإعادة افتتاح مكتب مجموعة البنك الدولي في العاصمة الأوكرانية «أود ضخ هذا المبلغ وهو 1.5 مليار دولار خلال 12 إلى 18 شهراً قادمة».

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المصدر: رويترز
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