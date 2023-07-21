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روسيا: نتفهم قلق دول أفريقيا بعد إنهاء اتفاقية الحبوب

مزارع أوكراني يقوم بحصاد القمح في أحد الحقول بكييف (أ ف ب)
22 يوليو 2023 02:12

عواصم (الاتحاد)

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أعربت روسيا، أمس، عن تفهّمها لقلق الدول الأفريقية في أعقاب إعلان موسكو انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، متعهدة مواصلة تصدير هذه المواد الأساسية إلى الدول التي تحتاج إليها.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في مؤتمر صحافي: «نتفهّم القلق الذي يمكن لأصدقائنا الأفارقة أن يشعروا به، هو مفهوم وسيتمّ أخذه في الاعتبار». وشدد على أن الدول المحتاجة «ستحصل على الحبوب عن طريق تواصلنا معها أو من خلال قمة روسيا-أفريقيا (المقررة أواخر يوليو في سانت بطرسبورغ)»، مشيراً إلى العمل على تحديد «مسارات» لتسليم هذه المواد.
وأعلنت روسيا انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مبدية استعدادها لتفعيلها مجدداً بحال تمت تلبية شروطها خصوصاً لجهة تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة المتأثرة بالعقوبات الغربية المفروضة عليها.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين: «ندرس إمكان العودة إلى الاتفاق، ولكن بشرط: أن تؤخذ كلّ مبادئ مشاركة روسيا في هذا الاتفاق في الاعتبار، وتنفّذ بالكامل ومن دون استثناء». وأكد فيرشينين عدم وجود اتصالات في الوقت الراهن «للتوصل إلى بديل عن اتفاقية الحبوب.. لقد حددنا موقفنا بوضوح، ولا يمكن تجاوز روسيا في ما يتعلق بالبحر الأسود والأمن الغذائي».
من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أنه يريد إقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي انسحب منه.
وقال أردوغان لصحافيين أتراك عند وصوله من جولة إقليمية: «أعتقد أننا نستطيع ضمان استئناف العمل في الممر الإنساني، إذا تحدّثنا بالتفصيل مع بوتين»، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية الرسمية «الأناضول».

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