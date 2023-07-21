اجتماعات ليبية في الكونجو تبحث التحضير لمؤتمر المصالحة

حسن الورفلي (بنغازي)

تجتمع 35 شخصية ليبية تمثل الأطياف السياسية والعسكرية والاجتماعية الليبية كافة، في العاصمة الكونجولية برازافيل، لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، بمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية، والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وسفراء الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، حسبما أكد مصدر ليبي مشارك في الاجتماعات لـ «الاتحاد». وأكد المصدر الليبي أن الاجتماع سيناقش المحاور الرئيسة لإقرار المصالحة الوطنية بين المكونات كافة، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل عملها مستقبلاً من داخل الأراضي الليبية، وستكون على تواصل دائم مع المكونات والأطياف الليبية كافة، لافتاً إلى أن استضافة الكونجو للاجتماعات تأتي في إطار الدور الأفريقي الداعم لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وحضر انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية في برازافيل، رئيس الكونجو دنيس ساسو أنغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، ووزير خارجية الكونجو جان كلود، ومستشار رئيس الاتحاد الأفريقي محمد الحسن اللباد، بمشاركة المبعوث الأممي وممثلين عن الجامعة العربية.

وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، في كلمته أمام الحضور، بجهود الرئيس الكونجولي دنيس ساسو أنغيسو الذي يترأس اللجنة الأفريقية الرفيعة المستوى لمتابعة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والدول الداعمة استقرار ليبيا التي تسعى لنجاح هذا المشروع، مؤكداً أن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده، لوضع تصور نظري للمشروع، بعقول وخبرات ليبية، من أجل صياغة مشروع استراتيجي محدد الأهداف، ملكيته خالصة للشعب الليبي.

واستعرض اللافي محطات العمل العديدة حتى وصوله إلى هذه المحطة المهمة بانطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونجو، والتي ستواصل عقد اجتماعاتها من ليبيا، للإعداد للمؤتمر الجامع الذي سيشارك فيه أطياف الشعب الليبي. في السياق ذاته، أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في كلمة ألقاها «عن بُعد»، أن الأمم المتحدة ستقدم الدعم الكامل للجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في ليبيا، وتؤيد جميع المبادرات المتخذة في هذا الاتجاه، داعياً إلى ضرورة تنظيم انتخابات شفافة وشاملة لإعادة توحيد البلاد.

ودعا باتيلي الوفود الليبية المشاركة كافة في المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية إلى الانخراط بحزم في مبادرة الخلاص الوطني، مؤكداً أنه يقع على عاتق مواطني ليبيا واجب تاريخي.