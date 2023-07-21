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«الرئاسي اليمني» يحذر «الحوثي» من التمادي في اعتداءاتها العسكرية

رشاد العليمي خلال اجتماع المجلس الرئاسي (من المصدر)
22 يوليو 2023 02:12

عدن (الاتحاد)

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حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جماعة الحوثي من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، كما بحث مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته العصرية.
وناقش الرئاسي اليمني، أمس، خلال اجتماع عقد برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن إنهاء انقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية والسلام في ربوع الوطن.
وحذر المجلس جماعة الحوثي من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيداً بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي يتعاطى معها المجلس والحكومة بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
كما دعا المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت إزاء التعنت الحوثي، والاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته العصرية، وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة المستقبل المشرق الذي يستحقونه. 
في سياق آخر، وجه رشاد العليمي، بملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة بتنفيذ اعتداء مسلح أسفر عن مقتل موظف أممي وإصابة آخرين في مدينة «التربة» بمحافظ «تعز» أمس، مؤكداً التزام الدولة بضمان الإجراءات كافة لإنفاذ العدالة، وتأمين موظفي الوكالات الإغاثية في المحافظات المحررة، وتسهيل وصول تدخلاتهم الإنسانية الجليلة إلى جميع مستحقيها في أنحاء البلاد. من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن حزنها «العميق» على مقتل أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في جنوب اليمن بيد مسلحين مجهولين.
وقال متحدث باسم البرنامج: «يشعر برنامج الأغذية العالمي بحزن عميق لأن موظفًا متفانيًا قُتل في اليمن  على أيدي مسلحين مجهولين».على صعيد منفصل، كشفت لجنة الحقوق والإعلام اليمنية بمحافظة الجوف، أن جماعة الحوثي، ارتكبت 5945 انتهاكاً ضد المدنيين في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م. وأوضحت اللجنة في تقرير لها أنها رصدت 17 حالة قتل وإصابة، بينهم أطفال ونساء، مشيرة إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي توزعت بين الإخفاء، والتهجير القسري، وإتلاف مركبات المواطنين، واستيلاء بالقوة على نحو 6000 هكتار من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمواطنين، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وأشار رئيس لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف الدكتور صالح جمالة، إلى أن التقرير النصفي رصد نحو 6 آلاف انتهاك، لافتاً إلى أن الجماعة تقوم منذ 5 أيام بحصار أهالي منطقة السيل شرق الحزم، وترويع السكان.

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