وزراء خارجية «بريكس» يبحثون الشراكة الاستراتيجية

موسكو (الاتحاد)

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعاً مع وزراء خارجية بلدان «بريكس» عبر الفيديو، بحث الشراكة الاستراتيجية بين دول المجموعة. وجاء في بيان الخارجية الروسية على موقعها: «جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول سبل تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للدول الخمس الأعضاء في المجموعة». كما بحث الاجتماع سير الإعداد لقمة «بريكس» المزمعة في جوهانسبيرغ بين 22 و24 أغسطس المقبل، والتي سيحضرها رؤساء جنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين، فيما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جميع جلساتها عبر الفيديو.

وأعلنت جنوب أفريقيا، أمس الأول، أن 22 دولة من جميع أنحاء العالم تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة «بريكس» بينما أبدت دول أخرى اهتمامها بذلك. وكانت بريكس لمحت إلى أنها منفتحة على التوسع.

وقال مندوب جنوب أفريقيا في «بريكس» أنيل سوكلال إن «22 دولة تواصلت رسمياً مع دول بريكس لتصبح عضواً في المجموعة بشكل كامل، وهناك عدد مماثل من الدول التي سألت بشكل غير رسمي عن الانضمام».

وقال سوكلال في إحاطة صحفية في جوهانسبرغ إن الاهتمام المتزايد بالتكتل «ليس بالأمر الجديد»، لكنه يشير إلى «الثقة» بالعمل الذي قامت به بريكس طوال 15 عاماً من وجودها.