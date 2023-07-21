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باكستان: مقتل 4 رجال شرطة بهجومين انتحاريين

أفراد من الشرطة وسط أنقاض المبنى المدمر في منطقة «بارا»
22 يوليو 2023 02:12

بيشاور (وكالات)

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قتل أربعة رجال شرطة، وأصيب 11 آخرون، عندما هاجم انتحاريان مركز شرطة بمنطقة «بارا»، ومكتب تحصيل في منطقة «خيبر» الباكستانيتين، أمس الأول. 
وسمع دوي إطلاق نار من المبنى في بزار «بارا» قبل وقوع التفجيرين، حسب ما أفادت صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية أمس.  وقال حياة خان، المفتش العام بشرطة أختر للصحيفة: «فتح انتحاريان النار على رجال الشرطة في البوابة الرئيسة، ورد رجال الشرطة بشجاعة، وانفجرت العبوتان الناسفتان اللتان كانتا مربوطتين بجسدي المهاجمين، خلال القتال الذي أعقب ذلك». وقال مسؤولون إن الأضرار والخسائر البشرية، كانت سترتفع لو كان المهاجمان قد فجرا العبوات الناسفة حول سترتيهما داخل المبنى، بعد تمكنهما من الدخول. 
ودمر الانفجاران جزءاً من المبنى، وحوصر الكثيرون تحت الأنقاض، طبقاً لما ذكره مسؤولون، مشيرين إلى أن رجال الشرطة الذين قتلوا والجرحى كانوا محاصرين داخل الأنقاض.

باكستان
الشرطة الباكستانية
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