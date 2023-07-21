رئيس وزراء أرمينيا يرجح اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان

قال نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني، اليوم الجمعة، إن "من المرجح جدا" اندلاع حرب جديدة بين بلاده وأذربيجان بسبب جيب ناغورني قره باغ.

خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين للسيطرة على الإقليم الجبلي، ومحاولات تطبيع العلاقات بوساطة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.

وعادت التوترات للتصاعد في مطلع يوليو بعدما إغلاق حركة المرور عبر ممر "لاتشين"، الطريق الوحيد الرابط بين ناغورني قره باغ وأرمينيا.

وحذّر باشينيان، في مقابلة مع وكالة فرانس برس للأنباء، من أنه "ما لم يتم إبرام معاهدة سلام وتصديق برلماني البلدين عليها، فمن المرجح جدا بالطبع اندلاع حرب (جديدة مع أذربيجان)".

دارت الحرب الأخيرة بين البلدين في عام 2020 وانتهت بوقف لإطلاق النار.

تنشر روسيا قوات حفظ سلام في الجيب.

عقدت الجولة الأخيرة من محادثات السلام بين البلدين في 15 يوليو الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي الذي يتوسط في الأزمة. ودعا باشينيان الغرب وروسيا إلى ممارسة مزيد من الضغط على باكو.

وأكد باشينيان أن "الخطوط الحمراء" لبلده في المحادثات مع أذربيجان هي "سلامة أراضي أرمينيا وسيادتها".

دارت الحرب الأولى حول مصير الجيب عند انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينيات، وقد أودت بحياة 30 ألف شخص، فيما خلفت الحرب الأخيرة في العام 2020 نحو 6500 قتيل من الجانبين.