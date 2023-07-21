تراجع أسعار القمح مع محاولة إحياء اتفاق الحبوب

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح بأكثر من 3% في تعاملات اليوم الجمعة، في الوقت الذي تتخذ فيه أوكرانيا خطوات لإحياء اتفاق تصدير الحبوب الذي خرجت منه روسيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه كبار قادته العسكريين للاستعداد للقيام "بتحركات" يمكن أن تسمح بمواصلة تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب.

كما أبلغ وزارة الخارجية بالاستعداد للقيام بخطوات دبلوماسية مماثلة.

ولم يشر بيان زيلينسكي، عبر موقع "تلغرام" للتواصل الاجتماعي، إلى تفاصيل طبيعة الإجراءات. كما لم تتضح طبيعة خطط كييف لاستئناف تصدير الحبوب عبر ممر آمن في البحر الأسود.

وقال مسؤولون كبار في تركيا، التي كانت قد توسطت في اتفاق تصدير الحبوب إلى جانب الأمم المتحدة، إنه من غير المحتمل استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وإن تركيا لن تشارك في أي عمليات لنقل هذه الصادرات في الوقت الذي تهدد فيه روسيا باستهداف أي سفن تدخل أو تخرج من الموانئ الأوكرانية.

وتراجع سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع بنسبة 3,1% إلى 7,045 دولار للبوشل تسليم سبتمبر المقبل. ورغم ذلك مازال السعر أعلى بنسبة 7% عن مستواه في الأسبوع الماضي. كما تراجع سعر الذرة بنسبة 2,6% إلى 5,3225 دولار للبوشل تسليم ديسمبر المقبل، لكنه مازال أعلى بنسبة 4% عن نهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر فول الصويا بنسبة 1,1% إلى 13,8875 دولار للبوشل تسليم نوفمبر المقبل، لكنه مازال أعلى بنسبة. 1,3% عن نهاية الأسبوع الماضي.