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حصيلة جديدة مرتفعة لقتلى الفيضانات في باكستان

فيضانات في مدينة راولبندي في باكستان
21 يوليو 2023 19:25

ذكر مسؤولون باكستانيون، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى جراء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات على مدار شهر في باكستان تخطت 10.
وحذر المسؤولون من طقس قاس سيتواصل على البلاد.
وذكرت هيئة إدارة الكوارث الوطنية أن ما يربو على نصف الوفيات منذ بدء الرياح الموسمية السنوية وقعت في ولاية البنجاب وسط البلاد.
وذكرت الهيئة، في أحدث حصيلة يومية، أن أكثر من نصف الضحايا من الأطفال والنساء.
وأصيب 180 شخصا على الأقل إثر الحوادث التي تسببت بها الأمطار أو الفيضانات، بينما لحق الدمار بما يربو على 150 منزلا.
ووقع أكبر حادث في العاصمة إسلام أباد، الأسبوع الجاري، عندما لقي 13 عاملا حتفهم إثر سقوط حائط ممر سفلي على طريق سريع كان قيد الإنشاء على مخيمهم.
وقال ساردار سارفراض كبير مسؤولي الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تهطل المزيد من الأمطار على باكستان الأسبوع الجاري فضلا عن أمطار غزيرة متفرقة.
ولقي أكثر من 2000 شخص حتفهم إثر الفيضانات الكارثية وتفشي الأمراض الذي تبعها في باكستان العام الماضي عندما انغمر ثلث مناطق البلاد بمياه السيول، مما أضر بـ 33 مليون نسمة.

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المصدر: د ب أ
باكستان
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فيضانات
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