روسيا تدلي بتصريحات بشأن اتفاق الحبوب بعد انتهاء العمل به

قال سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، إن موسكو مستعدة لمناقشة خيارات أخرى بخصوص صادرات الحبوب، مضيفا أنه لا توجد محادثات تجرى حاليا للتوصل إلى بدائل لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وكان الهدف من الاتفاق، الذي أبرم في يوليو 2022 بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، هو الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بعمليات تصدير الحبوب الأوكرانية بأمان من موانئ البحر الأسود بعد تعطلها بسبب الأزمة. وانسحبت موسكو من الاتفاق يوم الاثنين الماضي.

وأضاف فيرشينين إن من المحتمل إبرام اتفاق جديد لتصدير الحبوب بين روسيا وتركيا إذا لبيت مطالب روسيا.

وأوضح أن موسكو ستبذل "كل ما في وسعها" لحماية أفريقيا من تبعات انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب.

وأكد أن روسيا تريد أن تكون قادرة على تفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إذا لزم الأمر، وذلك بعد انسحابها من الاتفاق.

وقال فيرشينين "علينا أن نتأكد من أن السفينة لا تحمل شيئا سيئا، وهذا يعني (تقديم) طلب، والتفتيش إذا لزم الأمر، للتأكد من أنها كذلك... أعتقد أن هذا منطقي تماما، وخصوصا بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت".

وأضاف "لم يعد الممر الإنساني البحري موجودا، والآن ربما توجد مناطق ذات خطر عسكري متزايد".