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مظاهرات في العراق احتجاجاً على تدنيس القرآن

العراقيون يحتجون على تدنيس القرآن
21 يوليو 2023 18:30

نُظمت مظاهرات في العراق، اليوم الجمعة، للتنديد بالسماح بتدنيس القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم أمس الخميس.
وخرج الآلاف في العاصمة بغداد ومدن عدة منها الناصرية بعد صلاة الجمعة للتنديد بتدنيس القرآن.
كان محتجون غاضبون أشعوا، أمس الخميس، النار في السفارة السويدية في العراق، فيما طردت الحكومة العراقية السفيرة السويدية وسحبت القائم بأعمالها من ستوكهولم.
في بغداد، حمل المتظاهرون نسخاً من القرآن الكريم ورددوا هتافات عدة، هاتفين "نعم نعم للاسلام، نعم نعم للقرآن".
بعد تأدية صلاة الجمعة، رفع المئات نسخاً من المصحف الشريف.
وقال عامر شمال إنه "من خلال هذه التظاهرة نريد أن نوصل صوتنا للأمم المتحدة ونطلب تجريم أي شخص يحاول الإساءة إلى الكتب السماوية، سواء كانت تابعة للمسلمين والمسيحيين أو اليهود، كلها كتب مقدسة".
في يونيو، أحرق لاجئ عراقي في السويد صفحات من المصحف، ما أثار غضبا في العالم الإسلامي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي دانت هذه الجريمة.
ووسط حماية الشرطة السويدية، قام الشخص نفسه، أمس الخميس، بتدنيس المصحف الشريف أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم، فيما احتشد أمامه جمع من الناس للاحتجاج على فعلته.
وسمحت الشرطة السويدية بهذا التجمع باسم حرية التظاهر، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أنها تتفق مع ما يجري خلاله.

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المصدر: وكالات
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