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بولندا تنقل قوات إلى حدودها مع بيلاروسيا

قوات من الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا
21 يوليو 2023 18:10

أعلنت الحكومة البولندية، اليوم الجمعة، أنها تعتزم نقل المزيد من القوات باتجاه الشرق إلى حدود البلاد مع بيلاروس.
وبحسب وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي)، لم يفصح ممثل الحكومة عن عدد القوات التي تقرر نقلها.
وأعلنت وزارة الدفاع في مينسك، أمس الخميس، أن قواتها الخاصة تتدرب مع مجموعة فاغنر في موقع عسكري بالقرب من مدينة "بريست" البيلاروسية، التي تبعد مسافة كيلومترات قليلة من حدود بولندا، العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.
كما سبق أن أعلنت وزالاة الدفاع البيلاروسية أن عناصر من فاغنر يدربون جنود بيلاروسيا قرب العاصمة مينسك.
وقال زبيجنيو هوفمان أمين عام اللجنة الأمنية في الحكومة البولندية "دون شك، تمثل التدريبات المشتركة بين الجيش في بيلاروس ومجموعة فاغنر استفزازا".
ولبولندا حدود طولها 418 كيلومترا مع بيلاروسيا. وهناك لواءان بولنديان بالفعل في المنطقة الشرقية، كما أن الوضع هناك متوتر حيث يحاول اللاجئون الفارون من أماكن الصراع والأزمات من بقاع شتى بالعالم، عبور الحدود إلى بولندا.

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المصدر: وكالات
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