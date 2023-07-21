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العراق يردّ على تقرير عن تعليق نشاط شركة سويدية إثر تدنيس القرآن

الشرطة والصحافة أمام سفارة العراق في ستوكهولم خلال تدنيس المصحف الشريف
21 يوليو 2023 17:36

ردّ العراق، اليوم الجمعة، على أنباء متداولة عن تعليق نشاط شركة الاتصالات السويدية (إريكسون) إثر الإساءة إلى القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وقال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، اليوم، إن تصريح عمل الشركة لم يُعلق، مضيفا أن الحكومة العراقية ستحترم جميع الاتفاقات التعاقدية التي أبرمتها.
وكانت وسائل إعلام رسمية عراقية ذكرت أن تصريح العمل الخاص بشركة "إريكسون" في العراق قد عُلق بعدما استدعت بغداد القائم بالأعمال في السفارة العراقية في ستوكهولم احتجاجا على الإساءة إلى القرآن الكريم.
ووسط حماية الشرطة السويدية، أساء متطرف إلى المصحف، أمس الخميس، أمام السفارة العراقية، في حين احتشد أمامه جمع من الناس للاحتجاج على فعلته.
ومنذ يناير الماضي، حرقت نسخ المصحف الشريف أو صفحات منه، مرتين في السويد، آخرها في يونيو على يد الشخص الذي نفذ فعلته الإجرامية أمس.
وأثارت الإساءة إلى القرآن الكريم الاستنكار في العالم الإسلامي والعديد من الدول ومن قبل منظمات دولية.

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المصدر: آ ف ب
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شركة إريكسون
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