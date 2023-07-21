السبت 22 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مصر تدين حرق المصحف في السويد

مصر تدين حرق المصحف في السويد
21 يوليو 2023 15:47

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة سماح السلطات السويدية بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة ستوكهولم.
وذكر البيان أن هذه الحوادث "تحد سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم".
وعبرت مصر في البيان عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث "ازدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول".

أخبار ذات صلة
«التعاون الإسلامي» تعقد اجتماعاً للرد على تدنيس القرآن
الإمارات: العنصرية تؤثر على تحقيق السلام والأمن

وأكدت مصر على ضرورة أن "تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر".

المصدر: رويترز
مصر
السويد
آخر الأخبار
صواريخ تنطلق من منظومة هي الأميركية
عربي ودولي
مناورات عسكرية أميركية أسترالية بمشاركة دول عدة
اليوم 20:54
الهلال يخير ماريجا بين العروض والمخالصة المالية
الرياضي
الهلال يخير ماريجا بين العروض والمخالصة المالية
اليوم 20:54
رجال إطفاء يكافحون حرائق الغابات بجزيرة رودس في اليونان
عربي ودولي
إجلاء سكان جزيرة بسبب حرائق الغابات
اليوم 20:35
الوصل يواجه أبولون القبرصي ودياً
الرياضي
الوصل يواجه أبولون القبرصي ودياً
اليوم 20:34
مستشفى متنقل يقدم الخدمو في منطقة دونتيسك
عربي ودولي
4 قتلى في حصيلة مؤقتة جراء هجوم قرب دونتيسك
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©