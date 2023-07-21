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اليونان تتأهب لدرجات حرارة قياسية الأسبوع المقبل

اليونان تتأهب لدرجات حرارة قياسية الأسبوع المقبل
21 يوليو 2023 13:45

تتأهب اليونان لمواجهة درجات حرارة مرتفعة، حيث تزداد درجات الحرارة في أنحاء منطقة البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في اليونان إلى مستوى قياسي أوروبي بحلول منتصف الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

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ويتوقع أن تصل درجات الحرارة في البر الرئيسي باليونان إلى 48 درجة مئوية بحلول الأربعاء، لتشهد درجة الحرارة القياسية البالغة 48.8 درجة مئوية التي تم تسجيلها في جزيرة صقلية الإيطالية قبل عامين.

ولا تزال بعض حرائق الغابات التي اندلعت قرب أثينا الاثنين الماضي مستعرة، فيما تواجه البلاد لفحة جديدة من الحرارة القادمة من الصحراء الكبرى خلال الأيام الستة المقبلة. وقال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أمس الخميس: "لم تنته الأوقات العصيبة بعد". ويتواصل رئيس الوزراء مع قادة أوروبيين آخرين لتوفير المزيد من الطائرات ورجال الإطفاء لإخماد الحرائق.

المصدر: د ب أ
اليونان
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