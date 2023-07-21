حزب المحافظين البريطاني يخسر الانتخابات الفرعية في دائرتين

خسر حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأغلبية لمصلحة حزب العمال والليبراليين الديموقراطيين في دائرتين في انتخابات فرعية جرت الخميس وتشكل اختبارا للاقتراع العام المقرر العام المقبل.

لكن حزب رئيس الوزراء تمكن من الاحتفاظ بمقعد رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون في دائرة ثالثة، كما كشفت نتائج الانتخابات.

وخسر المحافظون أغلبيتهم البالغة 19 ألف صوت في دائرة سومرتن وفروم في جنوب غرب إنكلترا وتلك البالغة عشرين ألف صوت في دائرة سيلبي أند أينستي في شمال البلاد.

لكن الحزب حقق فوزا بفارق ضئيل في دائرة أوكسبريدج أند رايسليب وتمكن من الاحتفاظ بمقعد جونسون.



